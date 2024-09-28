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        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (3)

        VALİ,BELEDİYE BAŞKANI VE ESNAFI ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:40
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        Bakan Yerlikaya, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti (3)
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        VALİ,BELEDİYE BAŞKANI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra da kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, bol bol oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, ardından kentten ayrılıp Ankara'ya gitti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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