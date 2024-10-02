Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

SİVASSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan duran top çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı. Evinde son oynadığı maçta Başakşehir'e yenilerek haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, İzmir deplasmanından iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Hazırlıklar yarın da devam edecek. İki ekip 5 Ekim Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.