Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

        SİVASSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVASSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardandan duran top çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı. Evinde son oynadığı maçta Başakşehir'e yenilerek haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, İzmir deplasmanından iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Hazırlıklar yarın da devam edecek. İki ekip 5 Ekim Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs verilecek
        Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs verilecek
        Gemerek'te Halk Bankası şubesi hizmet vermeye başladı
        Gemerek'te Halk Bankası şubesi hizmet vermeye başladı
        Gemerek'te su depoları denetlendi
        Gemerek'te su depoları denetlendi
        Sivasspor, Göztepe maçını kazanmak istiyor
        Sivasspor, Göztepe maçını kazanmak istiyor
        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor