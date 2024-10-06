Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suyu azaldığı için alarm veren gölde 'flamingo' sürprizi

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bilinen Ulaş Gölü'nde azalan su seviyesi alarm verirken, göl yüzeyinde artan kuş hareketliliği gözlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suyu azaldığı için alarm veren gölde 'flamingo' sürprizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bilinen Ulaş Gölü'nde azalan su seviyesi alarm verirken, göl yüzeyinde artan kuş hareketliliği gözlendi. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin yanı sıra bölgeye gelen flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.

        İlçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, gözler görünür oranda düştü. Su kaynakların eklenmesi ile yapay olarak oluşturulan göl zamanla kuşların doğal yaşam alanı olurken, bölgede suyun çekilmesi ile derin çatlaklar oluştu. Suyu azalan göl alarm verirken, göçmen kuş hareketliliğinin yoğunlaştığı sonbahar mevsiminde göl yüzeyinde çok sayıda kuş gözlendi. Sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, angut ve uzunbacak gibi türlerin yanı sıra bölgeye flamingoların geldiği de görüldü. Kuş çeşitliliği ve yoğunluğu dikkat çekerken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal göle ilişkin değerlendirmede bulundu.

        'SU SEVİYESİNİN CİDDİ BOYUTTA AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

        Dr. Fatih Kartal, küresel ısınmanın iklim değişikliklerini beraberinde getirdiğini belirterek, "Küresel ısınma, kuraklığı da beraberinde getirdiği için özellikle canlı dağılışında ve yaşam alanlarının sınırlanmasında çok büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Genel olarak flamingo ve turna türleri, bizim İç Anadolu coğrafyasında çok daha fazla hayat bulan bir kuş türüdür. Bunlar genelde tuzlu ve acı sulak alanları çok seviyor. Kuluçka alanları da oralar. Bunlar, önemli bir dağılış gösteren hayvan türüdür. Son zamanlarda göldeki su seviyesinin ciddi boyutta azaldığını görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de gölün doğal değil, yapay olmasıdır. Bu göl, genelde Tecer Dağı'ndan gelen su ile beslenme kaynağı bulmuş. Buna bağlı olarak bölgede sulu tarımın artmasıyla birlikte inanılmaz oranda su düşüşlerini yaşıyoruz. Ekosistem ciddi boyutta düşüyor. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de gölden su temini yapılması. Bu da çevredeki insanların daha çok bahçe ve tarla sulamak amaçlı kullanmalarından dolayı oluyor. Bu da göldeki kuş türlerinin varlığının azalması için büyük bir etken" dedi.

        'CİDDİ BOYUTTA REVİZYONA GİDİLMESİ LAZIM'

        Özellikle sulama yöntemi ile yapılan tarımsal faaliyetlerin belirli bir planlama dahilinde yapılması gerektiğini vurgulayan Kartal, "Kısa ve uzun vadede planlamalar yaparak, sulu tarım alanında ciddi boyutta revizyona gidilmesi lazım. Şu anda sulamanın artmasıyla birlikte çok fazla farklı, su ihtiyacı fazla olan tarım ürünü çeşitliliği var. Bu konuda planlama ve kısıtlamaya gidilmesi lazım. Nöbetleşe tarımın getirilmesi ve yaygınlaştırılması lazım. Çünkü kuraklık ve beraberinde su rezervi, ciddi boyutta problem olacağı için sudan tasarruf etmemiz lazım. Bunun için de belli dönemlerde gölü besleyen suyu koruyarak, bahçe ve tarımsal alanda kullanmamaya özen göstermekte fayda var" diye konuştu. Flamingoların göle ayrı bir değer kattığını ifade eden Kartal, "İç Anadolu Bölgesi, flamingoların ciddi boyutta yaşam alanı. Bu kuşlar, bu tür suları çok seven bir tür. Bu kuşlar, bölgelere dönemsel olarak gelen türler. Kuşların özellikle buraya gelme sebepleri onlara ciddi anlamda üreme imkanı sağlaması" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        İsrail, Beyrut'u bombaladı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yan...
        Sivas'ta yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yan...
        Zaralı çiftçiler bilgilendirildi
        Zaralı çiftçiler bilgilendirildi
        Hitit şehri Kayalıpınar'ın tarihinin taş devrine kadar uzandığı tespit edil...
        Hitit şehri Kayalıpınar'ın tarihinin taş devrine kadar uzandığı tespit edil...
        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi
        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi
        Sivas'ta düzenlenen golbol turnuvası sona erdi
        Sivas'ta düzenlenen golbol turnuvası sona erdi
        Sivas'ta taksi ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Sivas'ta taksi ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...