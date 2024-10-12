Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Dipsiz Göl Şelalesi'nde sonbahar renkleri

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ile tüm pastel tonları bir arada yansıtan görüntüye büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dipsiz Göl Şelalesi'nde sonbahar renkleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ile tüm pastel tonları bir arada yansıtan görüntüye büründü.

        Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl Şelalesi, her mevsim manzara ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İsmini yakınında bulunan ve derinliği bilinmediği için Dipsiz Göl'den alan, ondan akan su ile oluşan şelale, özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri bir arada harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilebilen şelalede, suyun aktığı bölümlerdeki sarkıt oluşumları da dikkat çekiyor. Şelaleden savrularak, ince bir şekilde dökülen ve bu yönüyle gelinlik benzetmesi yapılan şelalenin etrafındaki orman da sonbahardaki görüntüsü ile bölgeden geçenleri mest ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        Yavaş seyahat trendi: Daha az plan, daha çok deneyim!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, taraftara umut aşıladı:
        Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, taraftara umut aşıladı:
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Yaptığı yarışı sosyal medyadan paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira ceza kesil...
        Yaptığı yarışı sosyal medyadan paylaşan sürücüye 18 bin 285 lira ceza kesil...