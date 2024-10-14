Kedi besleme tartışmasında komşusunu öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı

SİVAS'ta kedi besleme yüzünden çıkan kavgada tabanca ile komşusu Yasin Yıldırım'ı (40) öldüren, babası N.Y.'yi (65) ise yaralayan emekli öğretmen Vahdet Olcayto (80), tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vahdet Olcayto ile bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu, kendisi gibi hayvensever olan komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Olcayto, üzerindeki tabancasını çekip ateş etti. Yasin Yıldırım göğsünden, babası N.Y. ise ayaklarından yaralandı. Baba-oğul ihbar üzerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yasin Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.