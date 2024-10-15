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        Emekli öğretmenin öldürdüğü Yasin'in anne-babası konuştu: Oğlumuz kedileri koruyordu

        SİVAS'ta kedi besleme yüzünden çıkan kavgada emekli öğretmen Vahdet Olcayto'nın (80) tabanca ile vurarak öldürdüğü Yasin Yıldırım'ın (40) ailesi konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:05
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        Emekli öğretmenin öldürdüğü Yasin'in anne-babası konuştu: Oğlumuz kedileri koruyordu
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        SİVAS'ta kedi besleme yüzünden çıkan kavgada emekli öğretmen Vahdet Olcayto’nın (80) tabanca ile vurarak öldürdüğü Yasin Yıldırım’ın (40) ailesi konuştu. Aynı olayda sol bacağından yaralanan baba Nurettin Yıldırım (65), oğlunun hayvansever biri olduğunu belirterek, "Olay tamamen durduk yere oldu. Bu şahıs kedileri köpeklere boğdurup duruyordu. Aslında kedilere eziyet eden şahıs, oğlumu vuran kişiydi. Oğlum kedileri koruyordu" dedi.

        Olay, 2 gün önce saat 09.30 sıralarında Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vahdet Olcayto, bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu komşuları Yasin Yıldırım ve babası Nurettin Yıldırım ile kavga etti. Vahdet Olcayto kavga sırasında üzerinde bulunan tabancasını ateşledi. Yasin Yıldırım göğsünden babası Nurettin Yıldırım ise sol bacağından yaralandı. Olayda ağır yaralanan Yasin Yıldırım, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Nurettin Yıldırım ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli Vahdet Olcayto ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        'OĞLUM KEDİLERİ KORUYORDU'

        Bazı haber sitelerine yansıyan Yasin Yıldırım'ın hayvanlara eziyet ettiğine dair çıkan haberlere tepki gösteren aile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olaydan yaralı olarak kurtulan baba Nurettin Yıldırım, "Sabah çayımızı içtik. Çay içtikten sonra oğlum çöp dökmeye gitti. Biz de beklerken bir silah sesi duyduk. Çocuk bana 'baba' diye bağırdı. Biz de dışarıya çıktık. Bana orada ateş etti. Elinde tabanca ile bekliyordu. Sonra içeriye kaçtık. Sonra baktığımızda gitmişti. Çocuğum da merdivenlere düşmüştü. Benim çocuğum hayvanları çok severdi. Kendisi aç kalırdı ama hayvanlara mama alırdı. Hayvanları veterinere götürür, tedavi ettirirdi. Olay tamamen durduk yere oldu. Kedileri köpeklere boğdurup duruyordu. Aslında kedilere eziyet eden şahıs oğlumu vuran kişiydi. Oğlum kedileri koruyordu. Evde de kedisi vardı" dedi.

        'KEDİLERİ ÇAĞIRIP, KÖPEKLERE PARÇALATTIRIYORDU'

        Oğlunu kaybeden anne Perihan Yıldırım ise Vahdet Olcayto'nun kedileri köpeklere boğdurduğunu iddia ederek, "Benim beslediğim kedileri köpekler parçaladı gözümün önünde. Kedileri tutup tutup köpeklere boğdurmuş. Hayvan derneği başkanı bunu nasıl yapar. Allah'tan korkar. Büyüttüğüm kediler hep gitti. Kedileri çağırıp, köpeklere parçalattırıyordu" diye konuştu.

        Yasin Yıldırım'ın kardeşi Burak Yıldırım ise, "Ağabeyimin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Herkes de biliyor. Aldığı maaşını sokak hayvanlarına bağışlayan biriydi. Evimizde kedi vardı. Ben yalan dolan haberleri görmek istiyorum. Psikolojik sorunları varsa kendisine sıksın. Annem, babam perişan halde kaldı. İçimiz yanıyor. Bu olayın açığa çıkmasını istiyorum. Doğrunun açığa çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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