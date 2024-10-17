flaş ValiŞimşek, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek 'İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:13 facebook

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