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ValiŞimşek, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek 'İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.
ValiŞimşek, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek 'İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.' dedi.
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