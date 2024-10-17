SivasValiliği: Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş.

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