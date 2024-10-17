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        SivasValiliği: Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:33
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        SivasValiliği: Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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