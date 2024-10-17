Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)

KÖYEVİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olarak açıklanan Hacıali ve Ağılkaya köylerinde sarsıntı nedeniyle evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu.

Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş (48), "Öğle saatlerine doğru köyde sarsıntı hissettik. İlk anda çok korktuk. Evlerimizin bazı duvarlarında çatlaklar ve sıva dökülmeleri oldu. Onun dışında köyümüzdeki vatandaşlarımızı tek tek aradım, şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil. Sadece küçük çaplı hasarlarımız var. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.