Sivasspor'da Alex şoku

Sivasspor'un sezon başında İngiltere'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüpten alınan bilgilere göre Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pritchard'ın, yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Alex'in bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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