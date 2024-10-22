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        Sivasspor'da Alex şoku

        SİVASSPOR'da, Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:55
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        Sivasspor'da Alex şoku
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        SİVASSPOR'da, Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi.

        Sivasspor'un sezon başında İngiltere'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Kulüpten alınan bilgilere göre Hatayspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Pritchard'ın, yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Alex'in bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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