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        TUSAŞ saldırısında Sivaslı kalite kontrol görevlisi Coşkun şehit oldu

        ANKARA'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşenler arasında yer alan Cengiz Coşkun'un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 00:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:50
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        TUSAŞ saldırısında Sivaslı kalite kontrol görevlisi Coşkun şehit oldu
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        ANKARA'da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşenler arasında yer alan Cengiz Coşkun'un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şehit Coşkun'un 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

        Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun'un Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Aile bireylerinin uzun zamandır Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi. Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu bulunduğu bildirildi. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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