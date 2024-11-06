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        Parçalanmış cesedi bulunan bebeğe kalp şeklinde mezar taşı

        SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan ve otopsi sonrası toprağa verilen bebeğin kabrine üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazılı kalp şeklinde mezar taşı yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:30
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        Parçalanmış cesedi bulunan bebeğe kalp şeklinde mezar taşı
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        SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan ve otopsi sonrası toprağa verilen bebeğin kabrine üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazılı kalp şeklinde mezar taşı yerleştirildi.

        3 Kasım'da Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta uçurum altında parçalanmış halde bulunan ve otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedilen 1 aylık erkek bebeğin mezar taşı yenilendi. Belediyenin, bebek mezar taşlarını kalp şeklindeki yenileriyle değiştirme çalışması kapsamında, sahipsiz bebeğin mezar taşı da değiştirildi. Kalp şeklinde hazırlanan ve üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazan mezar taşı belediye ekipleri tarafından mezarın başına yerleştirildi. Bazı kişilerin olay sonrası bebeğin mezarını ziyaret ettiği, bazılarının da mezara çiçek bıraktığı görüldü.

        OLAY YERİNİ GÖREN KAMERA İNCELENİYOR

        Öte yandan olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri, Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün bölgeyi gören kamera kaydını geriye dönük olarak inceliyor. Bebeğin bulunduğu yeri gösteren tek açının yaklaşık 1 ay boyunca geriye dönük olarak izlendiği, burada bölgeye giriş yapan kimsenin olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca bebekten DNA örneği alındığı ve bunun da araştırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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