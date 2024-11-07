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        Sivasspor kaptanının kuzeni trafik kazasında öldü

        SİVAS'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tolga Çiftçi (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:30
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        Sivasspor kaptanının kuzeni trafik kazasında öldü
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        SİVAS’ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tolga Çiftçi (20) hayatını kaybetti. Çiftçi’nin, Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu belirtildi.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tolga Çiftçi’ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çiftçi, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.C., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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