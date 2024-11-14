Sivas'ta 600 bin TL değerinde sahte ve kaçak içki ele geçirildi

SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan sahte ve kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1302 litre el yapımı kaçak içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 360 kaçak içki yapımında kullanılan alkol aroması kiti, 23 cinsel içerikli çikolata, 65 cinsel içerikli sıvı içecek, 3 litre el yapımı sahte ve kaçak içki, 7 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.