Sivas'ta kar yağışı

SİVAS’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, trafikte ise sürücüler yavaş ilerledi. Kentin en yoğun yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.