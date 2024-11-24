Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
SİVAS’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, trafikte ise sürücüler yavaş ilerledi. Kentin en yoğun yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.
Kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayseri-Malatya kara yolunun Mazıkıran mevkisinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi. Sivas-Gürün kara yolunda trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Yağışın gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
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