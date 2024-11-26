Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)

        JANDARMA,YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTUSivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kalanların yardımına jandarma koştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        JANDARMA,YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

        Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kalanların yardımına jandarma koştu. Ekipler, yolda kalanların kurtarılması için seferber oldu. Gürün-Pınarbaşı istikametinde ekipler, kara saplanan araçları kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı. Ekipler, araçları bozulan sürücülere de yardım etti. Yürümekte zorlanan bir kadını, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 asker kucağında taşıdı. Tesislere yerleştirilen vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
        Şarkışla'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
        Şarkışla CHP Gençlik Kolları, kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakt...
        Şarkışla CHP Gençlik Kolları, kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakt...
        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtar...
        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtar...
        Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
        Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 645 köy yolu ulaşıma kapandı
        Zara ve Akıncılar'da Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
        Zara ve Akıncılar'da Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi