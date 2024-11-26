Sivas'ta 645 yerleşim yeri ulaşıma kapalı (2)

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JANDARMA,YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTUSivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kalanların yardımına jandarma koştu.
JANDARMA,YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU
Sivas'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kalanların yardımına jandarma koştu. Ekipler, yolda kalanların kurtarılması için seferber oldu. Gürün-Pınarbaşı istikametinde ekipler, kara saplanan araçları kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı. Ekipler, araçları bozulan sürücülere de yardım etti. Yürümekte zorlanan bir kadını, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 asker kucağında taşıdı. Tesislere yerleştirilen vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
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