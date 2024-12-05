Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sobadan sızan gazdan zehirlenen emekli öğretmen toprağa verildi

        SİVAS'ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli sınıf öğretmeni Hüseyin İnangu (83), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen emekli öğretmen toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli sınıf öğretmeni Hüseyin İnangu (83), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10’uncu Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, Hüseyin İnangu'yu hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makbule İnangu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin İnangu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. İnangu için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hüseyin İnangu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin İnangu'nun cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

        HİÇ EVLENMEDİLER

        Sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Hüseyin İnangu'nun yaklaşık 30 yıl önce emekli olduğu ve hiç evlenmediği belirtildi. Birlikte aynı evi paylaştığı emekli öğretmen kardeşi Makbule İnangu'nun da evlilik yapmadığı, iki kardeşin aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta sis etkili oldu
        Sivas'ta sis etkili oldu
        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar dron ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...
        Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, kardeşi tedavi altına a...