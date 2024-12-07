Yürüyüş yaparken ayı saldırısında ağır yaralandı

SİVAS'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için araziye çıkan Mahmut Alkaya (47), ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Alkaya ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi. Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.