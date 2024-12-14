Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

SİVASSPOR'da art arda gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Sivasspor'da son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi. Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından bugün bir araya gelen yönetim ve teknik direktör Bülent Uygun, ayrılık kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.