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        Sivas'ta 9 katlı apartmandaki yangın söndürüldü

        SİVAS'ta 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 00:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 01:00
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        Sivas'ta 9 katlı apartmandaki yangın söndürüldü
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        SİVAS’ta 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kent merkezindeki Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59’uncu Sokak’ta 9 katlı apartmanın en üst katında Muhammed Emin Gülcü’ye ait dairede saat 20.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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