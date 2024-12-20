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        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü; cenazeye sabah ulaşılabildi

        SİVAS'takamyonun dere yatağına devrildiği kazada şoför Gökmen Pınarbaşı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:25
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        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü; cenazeye sabah ulaşılabildi
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        SİVAS'takamyonun dere yatağına devrildiği kazada şoför Gökmen Pınarbaşı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, cenazeye sabah ulaşabildi.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde meydana. Zara'dan Suşehri yönüne giden Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 027 plakalı kamyon, sürücüsü virajı alamayınca yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. Parçalara ayrılan kamyonun şoförü Pınarbaşı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Suşehri Belediyesi ekipleri, sevk edildi. Ekipler, gece şartların uygun olmaması nedeniyle dere yatağına inemedi. Sabah saatlerinde tekrar harekete geçen ekipler, cenazenin bulunduğu yere yaklaşık 2 saatte indi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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