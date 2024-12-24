Sivas'ta buz tutan yollarda araçlar devrildi

SİVAS'ta buz tutan 2 ayrı yolda sıvı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile minibüs devrildi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. İstanbul'dan Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıvı yalıtım malzemesi getiren K.C. (51) idaresindeki 58 ABC 530 plakalı TIR, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu organize sanayi bölgesinde yan yolda buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, sıvı yalıtım malzemeleri tarlaya döküldü.