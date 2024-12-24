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        Sivas'ta buz tutan yollarda araçlar devrildi

        SİVAS'ta buz tutan 2 ayrı yolda sıvı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile minibüs devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:50
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        Sivas'ta buz tutan yollarda araçlar devrildi
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        SİVAS'ta buz tutan 2 ayrı yolda sıvı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile minibüs devrildi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. İstanbul'dan Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıvı yalıtım malzemesi getiren K.C. (51) idaresindeki 58 ABC 530 plakalı TIR, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu organize sanayi bölgesinde yan yolda buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, sıvı yalıtım malzemeleri tarlaya döküldü.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Diğer kaza, saat 08.30 sıralarında Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Arslan yönetimindeki 38 ACA 022 plakalı minibüs, buz tutan yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arslan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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