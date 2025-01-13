BBP'li Avcı: Yazıcıoğlu dosyasında ana davanın açılmasını bekliyoruz

SİVAS'ta eski belediye başkan yardımcılarından Mehmet Avcı, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla adliyede ifade verdi. Avcı, "16 yıldır orta sahada top çevriliyor. Bir an önce ana davanın açılmasını bekliyoruz" dedi.

2009-2014 döneminde belediyle başkan yardımcılığı yapan Mehmet Avcı, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermek için Sivas Adliyesi'ne geldi. İfade işlemleri öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Avcı'ya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile partililer destek verdi.

Olayın ardından 16 yıl geçmesine rağmen ana davanın bir türlü açılmadığını söyleyen Mehmet Avcı, Kahramanmaraş'ta savcılığın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığı ile ifade vermeye geldiğini belirterek, "Ben ve birçok arkadaşım o gün kazada kalan arkadaşlarımızı başta Genel Başkanımızı telefonla Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden arayanlar oldu. Bu aramalar içerisinde ben Yüksel Yancı’yı arıyorum. Telefonu çalınca aramaya devam ettim. GSM operatörlerinden aldığımız mahkemelere ve savcılara sunduğumuz raporda saat 22.54’te benim aradığım telefon açılıyor. 12 saniyelik görüşme var. Fakat karşımda herhangi bir ses duymadım. Tabiat sesine benzer sesler geldi. O gün orada olanlar Yüksel Yancı’nın telefonunu açtılar. Yüksel Yancı’nın, GSM operatörlerinden alınan ve avukatlarımızın elinde olan telefon kayıtlarına göre saat 21.00’e kadar görüşmeleri var. Aynı dakikalarda benden sonra yine Yüksel Yancı’nın yakın bir akrabası arıyor ve telefon açılıyor. Karşıdaki muhatap diyor ki; ‘Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer.’ Bu hemşehrimizle birlikte Malatya’ya gittik özel yetkili savcıya ifadesini benim yanımda bu şekilde verdi. Helikopterin düşürüldükten sonra tamamen ölümlerini beklemek için orada birilerinin olduğu mahkeme tarafından belirlendi. Bu işin kaza olmadığı, suikast olduğu gayet açıktır" dedi.