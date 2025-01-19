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        Yıldız Dağı'nda sömestir yoğunluğu

        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:45
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        Yıldız Dağı'nda sömestir yoğunluğu
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        SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Sivas kent merkezinde 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sömestir tatili yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tatili fırsata çevirenler kayak yapmak için çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Kent merkezi ve çevre illerden gelenler teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Profesyonel ve acemi 5 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde vatandaşlar, kayak yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı. Kar kalınlığının 75 santimetreyi geçtiği merkezde yarı yıl tatili dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

        'TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK KAYAK MERKEZİYİZ'

        Kayak merkezinin işletmesini yapan Sivas Valiliği'nin şirketi Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Türkiye’nin en güzel kayak destinasyonlarından birisi olduğunu, merkeze ilginin de fazla olduğunu belirterek, "Hem günübirlik anlamda hem de konaklama anlamında çok ciddi ilgi görüyoruz. Çevre illerden hızlı trenle birlikte diğer illerden de ilgi görmekteyiz. Kış sporları ve turizm merkezini açarken sloganımız Türkiye’nin en ekonomik ve en modern kış turizm merkezi olduğumuzu iddia etmiştik. Ekonomik olduğumuzu her yıl fiyat politikamızla ortaya koymaktayız. Bu sene de toplumun her kesimden insanın faydalanması için ekonomik fiyatlar belirledik. Hem konaklama anlamında hem de günübirlik anlamında şu anda yine Türkiye’nin en ekonomik kayak merkeziyiz. Bununla beraber şu anda otellerimizde yüzde 100 doluluğu yakalamış bulunmaktayız" dedi.

        'ULUDAĞ YERİNE YILDIZ DAĞI'NI TERCİH ETTİM'

        Kent merkezinden kayak yapmaya gelen Cihat Baysal, "Yıldız Dağı'na bu sene ikinci kez geldim. İlk geldiğimde kayak anlamında eğitim yoktu ama artık kayak eğitimleri var. Acemi pistinde kayak eğitimleri yapabiliyoruz. Ben de ilk defa kayak eğitimi aldım. Gayet güzel oldu. Çok zevkli ve kışın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

        Ankara'dan tatil için Yıldız Dağı'na gelen üniversite öğrencisi Buğçe Solak ise "Tatil için geldim, çok soğuk ama burası çok güzel. Güzel vakit geçiriyoruz. Sivaslı olduğum için sürekli Yıldız Dağı'nı da duyuyordum. Uludağ'a gitmek yerine burayı tercih ettim" dedi.

        Tokat'tan yarıyıl tatili dolayısıyla ailesinin karne hediyesi olarak kendisini Yıldız Dağı'na getirdiğini belirten ilkokul öğrencisi Ali Aygün de "Karnem güzel geldiği için ailem tatile getirdi. Mükemmel bir tatil geçirdim. Burada çok eğlendim, teleferiğe bindim" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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