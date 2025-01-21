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        Sivas'ta köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kül oldu

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yanındaki 4 katlı binanın ise çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 02:31 Güncelleme: 21.01.2025 - 02:35
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        Sivas'ta köyde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kül oldu
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        SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yanındaki 4 katlı binanın ise çatısında hasar oluştu.

        Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyünde Aslan Çamlıca’ya ait iki katlı evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kış şartları nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yangın kısa sürede evin yanındaki Fahri Çelik’e ait 4 katlı evin çatısına da sıçradı. Ahşap evde ve yanındaki evde yaşayanlar köylüler tarafından tahliye edildi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, 4 katlı evin çatısında hasar oluştu.

        Yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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