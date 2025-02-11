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        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

        KÖYDEKAR 1 METREYİ AŞTIŞarkışla ilçesi merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Kapaklıpınar köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:05
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        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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        KÖYDEKAR 1 METREYİ AŞTI

        Şarkışla ilçesi merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Kapaklıpınar köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu. Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı köyde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti, yol kapandı. Muhtar Ünal Yıldırım’ın haber vermesiyle bölgeye gelen karla mücadele ekipleri iş makineleriyle köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yoğun kar yağışı nedeniyle köyde bazı evlerin ve ahırların girişleri kapandı. Köylüler küreklerle karları temizleyerek ev ve ahırlara ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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