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        Kömür kovasından sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde banyoya konulan kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil İbrahim Haliloğulları (53) hayatını kaybederken, kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise (44) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:28 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:30
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        Kömür kovasından sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde banyoya konulan kömür kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil İbrahim Haliloğulları (53) hayatını kaybederken, kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise (44) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karadoruk köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Halil İbrahim Haliloğulları ile kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları, sabah saatlerinde sobada yaktıkları kömür kovasını, evin donan su tesisatını açmak için banyoya koydu. Bir süre sonra halsizlik ve mide bulantısı gibi şikayetleri oluşan iki kardeş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen iki kardeşten Halil İbrahim Haliloğulları, yolda hayatını kaybetti. Kardeşi Muhammed İkbal Haliloğulları ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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