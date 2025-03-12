Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        'Kelle' tutkusu iftar sofrasında

        SİVAS'ın yaklaşık 2 asırlık geleneği olan pişmiş kelle eti, ramazan ayında da tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kelle' tutkusu iftar sofrasında
        ABONE OL

        SİVAS'ın yaklaşık 2 asırlık geleneği olan pişmiş kelle eti, ramazan ayında da tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. Genellikle kahvaltıda tüketilen kelle, ramazanda iftar ve sahur sofrası için de sıkça tercih ediliyor.

        Sivas'ın yöresel yemek kültürünün önemli parçalarından kelle, uzun süren zahmetli hazırlanma sürecine rağmen kentte ilgi görüyor. Kelle, genellikle kuzu ve koyun gibi hayvanların baş kısımları kullanılarak hazırlanıyor. Mezbahalardan alınan kellelerin derileri yüzülerek, temizlendikten sonra kelleler, kapalı özel tavaların içine konuluyor. Taş fırınlarda, odun ateşi közünde hava almadan 12-14 saatte hazırlanan kelleler normal günlerde sabah namazı saatlerine yakın hazır hale getiriliyor ve kahvaltıda tüketiliyor. Ramazan ayı içerisinde ise geceden hazırlanan kelleler fırınlama sürecinin ardından iftar saatine yakın satışa sunuluyor. İftar alışverişi için bu işi yapan fırınlara giden Sivaslılar, kısa sürede kelleleri tüketiyor. Fırından çıkarılan kelleler, baltayla ortadan ikiye ayrılıp, isteğe göre etleri kemikten ayrılarak veya bütün halinde servis ediliyor. Bu nedenle kentte bu gelenek halk arasında 'kelle kırdırmak' olarak adlandırılıyor. Pişmiş kuzu ve koyun kelleleri 250 ile 300 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

        'SEVENLERİ BU LEZZETİ BIRAKMIYOR'

        Kentte 25 yıldır kelle fırını işletmeciliği yapan Eren Sönmez (49), "Elimden geldiğince, bu işi götürebildiğim kadar götüreceğim. Kelle, günümüzün doğal yiyeceklerinden biri. Geçmişi uzun ve atalarımız, dedelerimiz çokça tüketmişler ve alışkanlık oluşmuş. Özellikle sabahları çok tüketiliyor. Ramazan ayında da iftar ve sahurları tüketiliyor. Şu anda ise iftara satışlarımız var. Sevenleri bu lezzeti ramazanda da olsa bırakmıyor ve iftara, sahura yiyorlar. Kellenin pişme süresi 8-10 saattir. Biraz da dinlenme süresi var. Kelle 12-13 saatte hazır oluyor ve yeniliyor. Şimdi ramazan nedeniyle kelleleri akşam iftardan sonra fırına atıyoruz. Ertesi gün ise öğleden sonra iftar için satışımız oluyor" diye konuştu.

        'İNSANI TOK TUTUYOR'

        İftar için evine pişmiş kelle satın alan Emre Ege (19), "Çocukluğumuzdan beri kelle yiyorum ve seviyorum. Buraya kelle almaya geldim. Sivas'ta her zaman tüketiliyor. Sabah, iftarda, sahurda tüketiliyor. Genellikle ramazan dışında sabahın erken saatlerinde yeniliyor" dedi.

        Lezzetin müdavimlerinden Hasan Heper (65) ise kellenin kentin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "İftar ve sahurda devamlı kelleyi tüketiriz. Kelle insanı tok tutuyor. Sıhhatli ve sağlıklıdır. Kelle, Sivas'ın vazgeçilmezidir. Kellede 6 çeşit tat vardır. Dili, boğazı, yanak eti, gözü ayrı lezzetlidir. Çocukluğumuzdan beri biz kelleyi tüketiriz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt

        Benzer Haberler

        Sivas'ta buğday silosunda temizlik yaparken düşen işçi yaralandı
        Sivas'ta buğday silosunda temizlik yaparken düşen işçi yaralandı
        Sivasspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
        Sivasspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
        Rıza Çalımbay: Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor
        Rıza Çalımbay: Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor
        Sivas'ta şubat ayında 161 bin 620 makaron ele geçirildi
        Sivas'ta şubat ayında 161 bin 620 makaron ele geçirildi
        Sivas'ta camide çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
        Sivas'ta camide çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı şubat ayında 33 bin 261 yolcuya hizmet verdi
        Sivas Nuri Demirağ Havalimanı şubat ayında 33 bin 261 yolcuya hizmet verdi