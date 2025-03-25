Destici: Milletimizin vicdanının rahatlatılması lazım (2)

BİRLİKİFTARI PROGRAMINA KATILDI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabir ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimizi Anma ve Birlik İftarı’ programına katıldı. İnönü Bulvarı üzerinde düzenlenen iftar programına Destici’nin yanı sıra, Belediye Başkanı Adem Uzun, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hayali vardı. Birincisi 'bir hayalim var, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı, doğulusu, batılısı doğduğu yerde doysun, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşasın istiyordu. İşte o hayal bizim de hayalimizdir. O hayali hep birlikte gerçekleştirecek, bölücülere, teröristlere, hainlere fırsat vermeyecek, bizi bölmelerine asla izin vermeyeceğiz. Muhsin başkanımızın davası Allah davasıydı. Önderi Peygamberimiz Hz. Muhammed efendimizdi. Rehberi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz" dedi.