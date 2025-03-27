Devrilen traktörün sürücüsüne yardım için duran TIR'a çekici çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adıgüzel Toplu’nun kontrolünü yitirdiği 58 ZA 569 plakalı traktör şarampole devrildi. Bu sırada aynı yöne giden 38 GS 017 plakalı TIR'ın şoförü Necmettin Pala, kazayı fark edip aracı yol kenarına park ederek, yaralıya yardım etmek istedi. Arkadan gelen Ufuk Sayın yönetimindeki 23 AEH 314 plakalı çekici, TIR’a çarptı. Kazada traktör sürücüsü Adıgüzel Toplu, oto çekici sürücüsü Ufuk Sayın ile yanında bulunan Adıgüzel Toplu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan çekici sürücüsü Ufuk Sayın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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