Sivasspor- Adana Demirspor : 5-1

13'üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efkan'ın ceza alanındaki Manaj'ı gördü. Yüksek pası göğsüyle kontrol eden Manaj, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Sivasspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar bu sonuçla ligdeki puanını 30'a çıkardı.

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