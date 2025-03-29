Sivasspor- Adana Demirspor : 5-1
STAT:4 EylülHAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin ÜnalSİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur (Dk.
STAT:4 Eylül
HAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin Ünal
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur (Dk.88 Simic), Bekir (Dk.87 Menig), Moutoussamy, Charisis (Dk.79 Poungouras), Rodrigues (Dk.62 Azizbek), Efkan (Dk.78 Pritchard), Manaj
ADANA DEMİRSPOR: Vedat (Dk.79 Murat Uğur), Arda Okan, Burhan, Tolga, Bünyamin (Dk.79 Fougeu), Ali Yavuz (Dk.61 Osman), İzzet (Dk.79 Aksel), Maestro, Salih, Tayfun, Ozan (Dk.30 Yusuf Barasi)
GOLLER: Dk.13-17 Manaj, Dk.48 Rodrigues, Dk.68 Bekir, Dk.76 Efkan (Sivasspor) - Dk.35 Salih (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Charisis, Manaj, Uğur(Sivasspor) - Burhan (Adana Demirspor)
Sivasspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar bu sonuçla ligdeki puanını 30'a çıkardı.
5'inci dakikada sağ kanattan Tayfun ortaladı, arka alanda boş durumdaki Ali Yavuz gelişine yarım vole vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
13'üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efkan'ın ceza alanındaki Manaj'ı gördü. Yüksek pası göğsüyle kontrol eden Manaj, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile topu filelerle buluşturdu: 1-0.
17'inci dakikada orta alandan yine Efkan ortaladı, arka direkte Bekir'in indirdiği topa karambolde Rodrigues dokundu, Manaj boşta kalan topu filelere gönderdi: 2-0.
35'inci dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor'da Salih kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 2-1.
41'inci dakikada sol kanattan Uğur ortaladı, Rodrigues'den arkaya seken topa Bekir vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.
48'inci dakikada sağ kanattan Bekir hareketlendi, ceza alanına girdi, uygun durumdaki Rodrigues'e bıraktı. Rodrigues topu boş kaleye gönderdi: 3-1
68'inci dakikada Efkan'ın ara pasında Manaj hareketlendi, sağda uygun durumdaki Bekir'e bıraktı. Onun çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
74'üncü dakikada sağ kanatta Bekir'in pasında Manaj çaprazdan kaleyi denedi, top yandan auta gitti.
76'ncı dakikada Charisis'in orta alanda pasında Manaj, arkaya hareketlenen Efkan'ın önüne bıraktı. Efkan boş durumda şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi: 5-1.
Karşılaşma 5-1 sona erdi.
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