Ambulans helikopter pistinde Kangal köpeğine pansuman

SİVAS'taSağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ambulans helikopter pistinde ilginç bir görüntü dikkat çekti. Hava ambulansı doktoru Asuman Göktaş'a ait olduğu ve göğüs kısmından problem yaşadığı belirtilen Kangal cinsi köpeğe, pist alanında pansuman yapıldığı anlar kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta görevlendirilen ambulans helikopter, Sivas ve Tokat'ın tamamına, Giresun ve Erzincan'ın bir bölümüne hizmet veriyor. Özellikle ulaşımı zor ve durumları acil olan hastaların sevki ambulans helikopter ile sağlanıyor. Aynı zamanda başka kentlere sevk edilmesi gereken acil hastalara da hizmet veriliyor. Kentte önemli bir sağlık hizmeti görevi yürüten ambulans helikopter pisti, bu kez ilginç bir görüntüye sahne oldu. Helikopter pist alanında muhafaza edilen ve hava ambulansı doktoru Asuman Göktaş'a ait olduğu öğrenilen Kangal cinsi köpeğe pansuman yapıldığı görüldü. Göğüs kısmında bir problem yaşadığı anlaşılan köpeğe Dr. Asuman Göktaş'ın yaptığı pansumana, sağlıkçı arkadaşı ile helikopter kaptan pilotu da eşlik etti. O anlar hem kameraya yansıdı hem de ilgiyle izlendi