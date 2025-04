Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Potansiyel olarak zor bir maç oynadıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourihno, "Livakovic maçın başına ilk dakikada yapmış olduğu bir kurtarış vardı. Sonrasında bir kurtarışı daha vardı ki bu yapmış olduğu kurtarışlarda maçın zorluğunu gösteriyor. 1-0 geriye düşebilirdik. ama öyle olmadı ve 1-0 öne geçtik ilk yarıda zorlu bir maçtı. Hava şartları çok kötü değildi, iyi bir montunuz varsa çok sıkıntı olmuyordu. Oyuncular için de çok kötü, çok zorlayıcı değildi hava şartları ama zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda en iyi olduğumuz dönemde golü yedik, inanılmaz güzel bir şutla gelen harika bir gol attı. Rakibimiz 2-1'den sonra da maçı bitirecek fırsatlar yakaladı. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Özellikle bizim sol tarafımızdan ama 3-1’i ancak 90'ıncı dakikada bulabildik. Zor bir maçtı. İki tane iyi takımın karşılaşmış olduğu maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ama çok kötü bir VAR hakemi vardı. Çünkü Mert Müldür’e yapılan penaltı çok net bir penaltı. Ama bir kez daha söylüyorum galiba biz olunca kural farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kalan haftalarda avantajlı olup olmadıkları sorusun üzerine Mourinho, "Ben buraya Temmuz ayının başında geldim ve nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Buradaki yatkınlıkları, buradaki işleyiş biçimlerini anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Bizim sezonun bu evresinde liderin üç puan gerisinde olmamız bizler için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar çünkü aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım. Çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işleyişleri buradaki eğilimleri de görmüştüm. Çok iyi biliyordum. Dolayısıyla buraya geldiğinde bu takımı çok iyi biliyordum. Ama esen rüzgarın nasıl estiği hakkında çok fazla bilgim yoktu" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: RAHATLIKLA PUAN ALABİLECEĞİMİZ MAÇTI

Puan alabilecekleri bir maç olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, “Tabii ki puan almak istiyorduk. Zaten ihtiyacımız da vardı. Her türlü her şeyden maça da gayet iyi şekilde başladık. Pozisyonlar yakaladık maçın başlarında ben yenileceğimi aklımın ucundan geçirmiyordum. Ama ben hakem arkadaşımızın o hareketin nasıl verdiğini biz inanamıyoruz. Yani baktığımız zaman basit bir hareket. Bir de Talisca'nın aradığı şey zaten, onları arıyor, düşmeye çalışıyor, düşünmeye çalışıyor. Yani kendine bir yer arıyor. Yani frikik atmak için yer arıyor maalesef. Bir de tabii ki 43'üancü dakika olması da bizim içinde bir dezavantaj oldu yani. Golü yemeden içeri girseydik, bambaşka şekilde gelebilirdik sahaya. İkinci yarıda çıktık, tekrar güzel şeyler yaptık. Ama ondan sonra tabii ki bazı sıkıntılardan dolayı bir de kadroda da böyle öne götüreceğimiz bir adamımızın olmaması bizim için de bir dezavantaj oldu. Yani her türlü şeyi denedik elimizdeki oyuncularla ama maalesef beklemediğimiz bir iki tane de gol oldu tabii ki. Yani üzüldük, normalde yani rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı. Oynadığımız oyunla, özellikle ilk yarıya da oynadığımız oyunla ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey de yok yani. Bundan sonra zaten kalan az maçımız var. Onları güzel şekilde bitirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.