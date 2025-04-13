Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Potansiyel olarak zor bir maç oynadıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourihno, "Livakovic maçın başına ilk dakikada yapmış olduğu bir kurtarış vardı. Sonrasında bir kurtarışı daha vardı ki bu yapmış olduğu kurtarışlarda maçın zorluğunu gösteriyor. 1-0 geriye düşebilirdik. ama öyle olmadı ve 1-0 öne geçtik ilk yarıda zorlu bir maçtı. Hava şartları çok kötü değildi, iyi bir montunuz varsa çok sıkıntı olmuyordu. Oyuncular için de çok kötü, çok zorlayıcı değildi hava şartları ama zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda en iyi olduğumuz dönemde golü yedik, inanılmaz güzel bir şutla gelen harika bir gol attı. Rakibimiz 2-1'den sonra da maçı bitirecek fırsatlar yakaladı. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Özellikle bizim sol tarafımızdan ama 3-1’i ancak 90'ıncı dakikada bulabildik. Zor bir maçtı. İki tane iyi takımın karşılaşmış olduğu maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ama çok kötü bir VAR hakemi vardı. Çünkü Mert Müldür’e yapılan penaltı çok net bir penaltı. Ama bir kez daha söylüyorum galiba biz olunca kural farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

'AVANTAJIN BİZDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM' Kalan haftalarda avantajlı olup olmadıkları sorusun üzerine Mourinho, "Ben buraya Temmuz ayının başında geldim ve nerede olduğumu anlamam, ligi anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Buradaki yatkınlıkları, buradaki işleyiş biçimlerini anlamam yaklaşık iki ayımı aldı. Bizim sezonun bu evresinde liderin üç puan gerisinde olmamız bizler için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajlar çünkü aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım. Çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işleyişleri buradaki eğilimleri de görmüştüm. Çok iyi biliyordum. Dolayısıyla buraya geldiğinde bu takımı çok iyi biliyordum. Ama esen rüzgarın nasıl estiği hakkında çok fazla bilgim yoktu" diye konuştu.

'BEKLEMEMİN NEDENİ TAKIMDAN MEMNUN OLMAMDI' Değişiklik için son dakikaları beklemesiyle ilgili de konuşan Mourinho, "Değişiklik için beklemiş olmamın sebebi takımdan memnun olmamdı. Tabii ki bizler farklı bakış açısına sahibiz. Sizler bir gazetecisiniz. Ben de bir teknik direktörüm farklı bakış açılarına sahibiz ki ben de bunu kabul ediyorum. Bana göre takım çok fazla pozisyon üretiyordu. Özellikle alan Maximin sol taraftan rakibin üzerine üzerine gidiyordu ki rakibi onu durdurmakta zorluk yaşıyordu ve sarı kartı vardı. Aynı şekilde Fred ve Symanski de geliyorlardı, atağa destek veriyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir problem hissetmedim. Ama şunu da demeniz gerekiyor ki eğer beni seviyorsanız oyuncu değişikliği yaptığımda Oğuz'u soktum ve girer girmez üçüncü golün asistini yaptı. Demek ki hoca iyi bir şey yapmış. Bu yüzden ben gazeteci değilim zaten" ifadelerini kullandı. 'HAKEMİ BUGÜN BEĞENDİM' Sivasspor'un hakemle ilgili şikayeti olduğu sorusu üzerine ise Mourinho, "Eğer şikayet edecekleri bir durum varsa bu senin hatan. Çünkü kendisi bana maçtan sonra Mert Müldür'ün videosunu gösterdi. Eğer benim görmemiş olduğum başka tartışmalı bir pozisyon varsa bilemem. Ben sadece Mert Müldür'e yapılan çok net penaltıyı gördüm ki o sırada maç 2-0'dı ve 3-0 olabilirdi. Ama hakemi bugün çok beğendim. Maçı çok iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. VAR hakemi penaltıyı, çok net penaltımızı vermedi. Ama belirtmiş olduğum gibi eğer başka bir hata varsa kendisi bana göstermedi! ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: RAHATLIKLA PUAN ALABİLECEĞİMİZ MAÇTI Puan alabilecekleri bir maç olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, “Tabii ki puan almak istiyorduk. Zaten ihtiyacımız da vardı. Her türlü her şeyden maça da gayet iyi şekilde başladık. Pozisyonlar yakaladık maçın başlarında ben yenileceğimi aklımın ucundan geçirmiyordum. Ama ben hakem arkadaşımızın o hareketin nasıl verdiğini biz inanamıyoruz. Yani baktığımız zaman basit bir hareket. Bir de Talisca'nın aradığı şey zaten, onları arıyor, düşmeye çalışıyor, düşünmeye çalışıyor. Yani kendine bir yer arıyor. Yani frikik atmak için yer arıyor maalesef. Bir de tabii ki 43'üancü dakika olması da bizim içinde bir dezavantaj oldu yani. Golü yemeden içeri girseydik, bambaşka şekilde gelebilirdik sahaya. İkinci yarıda çıktık, tekrar güzel şeyler yaptık. Ama ondan sonra tabii ki bazı sıkıntılardan dolayı bir de kadroda da böyle öne götüreceğimiz bir adamımızın olmaması bizim için de bir dezavantaj oldu. Yani her türlü şeyi denedik elimizdeki oyuncularla ama maalesef beklemediğimiz bir iki tane de gol oldu tabii ki. Yani üzüldük, normalde yani rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı. Oynadığımız oyunla, özellikle ilk yarıya da oynadığımız oyunla ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey de yok yani. Bundan sonra zaten kalan az maçımız var. Onları güzel şekilde bitirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

'HAKEMDEN BÖYLE BİR ŞEY BEKLİYORDUM' Maçın hakeminin bir hata yapacağını beklediğini belirten Çalımbay, "Gerçekten bekliyordum. Çünkü biz daha önce onunla bir şey geçirdik. Yani bekliyorduk. Gerçekten de ölü bir yerden çok iyi bir yerden, Talisca'nın rahatlıktan gol atacağı bir yerden faul verdi. Ona bakarsanız bizim örneğin bizim iki tane oyuncuyu köşede korner yakınında düşürdüler, ettiler çıkarıp ne bir tane bir sarı kart verdi ne de doğru dürüst bir faul verdi. Yani hakeme baktığınız zaman öyle. Tabii ki Mourinho öyle diyebilir. Yani kendisine göre öyle söyleyebilir. Ama biz memnun değildik. Kesinlikle memnun değildik. Ben o şeyin faul olduğuna inanmıyorum. Çünkü biz seyrettik, geldik, baktık adam geçiyor topu ve ona çarpıyor. Başka bir şey yok. Yani onu vermesi de bende iyi bir şey değildi yani” dedi. 'KALAN MAÇLARI ALMAMIZ GEREKİYOR' Destek veren taraflara teşekkür eden Çalımbay, "Yani bizim Avrupa maçlarımızda görmüştük böyle kalabalıkları bugün de gördük. Gerçekten mutlu olduk tabii ki onların desteğiyle zaten birinci yarı çok iyi oynadık. Yani biz onlardan şu anda memnunuz. Ne olursa olsun bitene kadar aynı şekilde gelmeleri gerekiyor maçlara yani ihtiyacımız da var. Söyleyecek bir şeyimiz de yok. Taraflarımızdan yana bir şey yok. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kalan kritik maçlar var. Onları almamız gerekiyor. Çok önemli. Tabii maç ihtimal, bir maç yenersin, yenilebilirsin, berabere kalırsın ama öteki maçları mesela Göztepe maçı bizim için bir dönüm noktasıydı. Onu da öyle, öbür kalan maçlarda o şekilde oynayıp almamız gerekiyor. Yapılacak şey bu. Elimizdeki kadro belli, her şey belli. Tabii ki hiç söylemek istemiyorum ama yani bize gelince biraz sıkıntı maalesef yaşadık. Kalan maçlarımızı kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.