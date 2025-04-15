Ölen yaya hastaneden kaçmış; sürücü yakalandı

SİVAS'tayolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden yayanın Hüseyin Karakaya (37) olduğu tespit edildi. Hastaneden kaçtığı tespit edilen Karakaya'ya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü de belirlenip, yakalandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen yayaya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar da yerde yatan yayanın üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri, Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne giren ve hayatını kaybeden kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçtiği değerlendirilen A.K idaresindeki 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünde incelemelerde bulundu. Ekipler, yayaya çarparak ölümüne neden olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.