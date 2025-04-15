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        Ölen yaya hastaneden kaçmış; sürücü yakalandı

        SİVAS'tayolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden yayanın Hüseyin Karakaya (37) olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:16
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        Ölen yaya hastaneden kaçmış; sürücü yakalandı
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        SİVAS'tayolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden yayanın Hüseyin Karakaya (37) olduğu tespit edildi. Hastaneden kaçtığı tespit edilen Karakaya'ya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü de belirlenip, yakalandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen yayaya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarparak kaçtı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar da yerde yatan yayanın üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri, Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne giren ve hayatını kaybeden kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçtiği değerlendirilen A.K idaresindeki 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünde incelemelerde bulundu. Ekipler, yayaya çarparak ölümüne neden olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        ARAÇ, PLAKA TANIMA SİSTEMİNDEN TESPİT EDİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Karakaya olduğu tespit edildi. Yıldızeli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan Karakaya'nın tedavi için geldiği Numune Hastanesi'nden 'Tuvalete gidiyorum' diyerek kaçtığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışması sonrasında kazanın olduğu bölgedeki Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelendi. İncelemede, Karakaya'ya 28 ACC 948 plakalı hafif ticari aracın çarptığı tespit edildi. Kayseri yönüne ilerlediği belirlenen aracın sürücüsü, Gemerek ilçesinde yakalandı. Sürücü M.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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