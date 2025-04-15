Park halindeki TIR yandı; sürücü yaralı

Gürün ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mustafa Dinç'e ait 71 FA 995 plakalı TIR, park halindeyken motor bölümünden alev aldı. Büyüyen alevler TIR'ın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi Darende İlçe İtfaiye Amirliği ve Gürün İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken hafif yaralanan şoför Mustafa Dinç'e ambulansta müdahale edildi. Yangın sırasında Dinç, “Anam öleyim ben, kurban olayım, yetişin” diyerek ağladı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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