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        Park halindeki TIR yandı; sürücü yaralı

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki TIR motor kısmından alev alıp, yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:25
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        Park halindeki TIR yandı; sürücü yaralı
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki TIR motor kısmından alev alıp, yandı. TIR'ın şoförü Mustafa Dinç, yangına müdahale etmek isterken hafif yaralandı.

        Gürün ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mustafa Dinç'e ait 71 FA 995 plakalı TIR, park halindeyken motor bölümünden alev aldı. Büyüyen alevler TIR'ın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi Darende İlçe İtfaiye Amirliği ve Gürün İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken hafif yaralanan şoför Mustafa Dinç'e ambulansta müdahale edildi. Yangın sırasında Dinç, “Anam öleyim ben, kurban olayım, yetişin” diyerek ağladı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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