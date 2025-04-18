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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        SİVAS'ta bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:20
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        SİVAS'ta bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nden Cumhuriyet Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Şakir Keskin (52) yönetimindeki 58 TP 841 plakalı otomobile, arkasından gelen Ata Ateş yönetimindeki 58 BE 877 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan Keskin yönetimindeki otomobilin sol ön tekeri de koptu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, Şakir Keskin yönetimindeki otomobilde bulunan Meryem Keskin, Gülsüm Yılmaz ile küçük yaştaki Seher Keskin ve İpek Yılmaz hafif yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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