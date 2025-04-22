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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı (3)

        SÜRÜCÜLERAMCA ÇOCUĞU ÇIKTIÇeltik köyü yakınlarında yaşanan kazada minibüsü Burak Naçar'ın kullandığı, çarpıştığı otomobili ise amcasının oğlu Halil İbrahim Naçar'ın kullandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:26
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        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı (3)
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        SÜRÜCÜLERAMCA ÇOCUĞU ÇIKTI

        Çeltik köyü yakınlarında yaşanan kazada minibüsü Burak Naçar'ın kullandığı, çarpıştığı otomobili ise amcasının oğlu Halil İbrahim Naçar'ın kullandığı belirlendi. Her iki sürücünün de merkeze bağlı Olukman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın virajlı yolda sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşandığı belirlendi. Kazada otomobilde bulunan Turan Naçar (69) hayatını kaybetti. 17 yaralın tedavisi ise kentte bulunan Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olayın ardından hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Yıldız beldesi yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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