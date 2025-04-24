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        Sivas merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu: 18 gözaltı

        SİVAS merkezli Tokat, Ankara ve Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:20
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        Sivas merkezli 4 ilde kaçak silah operasyonu: 18 gözaltı
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        SİVAS merkezli Tokat, Ankara ve Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkez ile Tokat, Ankara ve Balıkesir illerindeki eş zamanlı operasyonlarda 21 ikamet ve 10 araçta arama yapıldı. Aramalarda, farklı marka ve modellerde 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca mermisi, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı mermisi, 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında, 'Silah kaçakçılığına muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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