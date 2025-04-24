Sivas'ta 5 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenlerin ücret karşılığında ülke içinde naklini sağladığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

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