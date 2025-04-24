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        Sivas'ta 5 kaçak göçmen yakalandı

        SİVAS'ta polisin rutin yol kontrolü sırasında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:40
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        Sivas'ta 5 kaçak göçmen yakalandı
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        SİVAS'ta polisin rutin yol kontrolü sırasında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenlerin ücret karşılığında ülke içinde naklini sağladığı belirlenen 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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