Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta evde boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin babası, 5 yıldır kayıpmış

        SİVAS'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta evde boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin babası, 5 yıldır kayıpmış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıtı. Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek (77), "Pırıl pırıl çocuklardı. Önce kızı, sonra da eve gelen oğlanı öldürmüşler. Babaları kayıptı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

        Olay, dün saat 00.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu. Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        PLASTİK KELEPÇELERLE ELLERİ BAĞLANIP, BOĞAZLARI KESİLMİŞ

        Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ

        Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli görülen 1 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin hastanedeki otopsi işlemleri ise devam ediyor.

        EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

        Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

        KARDEŞLERİ VE EŞİ PROGRAMA ÇIKMIŞ

        O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

        BABALARININ AMCASI KONUŞTU

        Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı. Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu" dedi.

        MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

        Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Benzer Haberler

        Havaların ısınmasıyla KKKA virüsü bulaştıran kenelere karşı uzman uyarısı
        Havaların ısınmasıyla KKKA virüsü bulaştıran kenelere karşı uzman uyarısı
        Şarkışla'da Trafik Haftası değerlendirme toplantısı yapıldı
        Şarkışla'da Trafik Haftası değerlendirme toplantısı yapıldı
        Şarkışla'da çiftçiler, şükür duasında buluştu
        Şarkışla'da çiftçiler, şükür duasında buluştu
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret
        AK Parti Sivas İl Başkanı Tanrıverdi'den Ulaş ilçesine ziyaret
        Zara'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Zara'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi