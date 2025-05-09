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        Eşeğe sopalı eziyet kamerada

        SİVAS'ınKangal ilçesinde S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:25
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        Eşeğe sopalı eziyet kamerada
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        SİVAS'ınKangal ilçesinde S.C.'nin (80) başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, önceki gün ilçeye bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu. S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.C.'nin sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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