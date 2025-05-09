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        Yıldırım düşen doğal gaz hattında yangın söndü

        SİVAS'ınKoyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan ve kontrollü devam eden yangın söndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:05
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        Yıldırım düşen doğal gaz hattında yangın söndü
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        SİVAS'ınKoyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan ve kontrollü devam eden yangın söndü.

        Koyulhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına, 2 gün önce akşam saatlerinde yıldırım düştü ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, 2 gün boyunca kontrollü olarak devam etti. Hattaki gazın bitip yangının sönmesinin ardından ekipler, boru hattının tamirini yaptı. Bölgedeki gaz akışında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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