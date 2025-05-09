Yıldırım düşen doğal gaz hattında yangın söndü
SİVAS'ınKoyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan ve kontrollü devam eden yangın söndü.
SİVAS'ınKoyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan ve kontrollü devam eden yangın söndü.
Koyulhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına, 2 gün önce akşam saatlerinde yıldırım düştü ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, 2 gün boyunca kontrollü olarak devam etti. Hattaki gazın bitip yangının sönmesinin ardından ekipler, boru hattının tamirini yaptı. Bölgedeki gaz akışında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.
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