Yıldırım düşen doğal gaz hattında yangın söndü

SİVAS'ınKoyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan ve kontrollü devam eden yangın söndü.

Koyulhisar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ağcabel Yaylası yakınlarındaki Ordu-Giresun doğal gaz arzını sağlayan boru hattına, 2 gün önce akşam saatlerinde yıldırım düştü ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, 2 gün boyunca kontrollü olarak devam etti. Hattaki gazın bitip yangının sönmesinin ardından ekipler, boru hattının tamirini yaptı. Bölgedeki gaz akışında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.