Sivas'ta sağanak sele neden oldu
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle hayvan barınakları ve yollar zarar gördü.
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle hayvan barınakları ve yollar zarar gördü.
Koyulhisar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanağın dereleri taşırması sonucu Yukarı Kale Mahallesi Hacıballı ile Binek Taşı mevkilerinde ve bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle bölgedeki hayvan barınaklarında ve yollarda hasar oluştu. Belediye temizlik ekipleri iş makineleriyle sel sularının getirdiği taş yığınlarını ve çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. İlçede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.
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