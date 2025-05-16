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        Sivas'ta uyuşturucuya 8 tutuklama

        SİVAS'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:16
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        Sivas'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
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        SİVAS'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i tutuklandı.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve madde kullanımını sosyal medya aracılığı ile özendiren kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Sivas'ta 14, Gaziantep'te ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, 212 sentetik ecza, 0,81 gram sentetik kannobinoid, 2,28 gram esrar, 193 kullanımlık kağıda emdirilmiş vaziyette sentetik kannobinoid, 2 kurusıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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