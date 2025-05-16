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        Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        SİVAS'ta, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim İpek (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:50
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        Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        SİVAS'ta, kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim İpek (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Direkli- Bedirli Kavşağı'nda meydana geldi. Selim İpek yönetimindeki 58 NC 883 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Selim İpek sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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