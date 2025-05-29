Ali Babacan: DEVA, ülkeyi yönetmeye en hazır partidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir. Ama bugün ülkeyi yönetmeye de en hazır partisidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak kentte görev yapan basın mensupları ile bir restoranda bir araya gelen Babacan, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ülkeyi adalet ve dürüst kadrolarla yönetmeye talip olduklarını söyleyen Babacan, "Bu ülkenin kadrolarının mutlaka artık yenilenmesi gerekiyor. Dürüst ve ehil kadroların iş başına gelmesi gerekiyor. DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir. Ama bugün ülkeyi yönetmeye de en hazır partisidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü bizim kadar her alanda ülkeyi nasıl yöneteceğine, planını, programını hazırlamış başka bir parti yoktur. Varsa iddiası koysun ortaya. İktidar partisinde de devletin tüm kurumları ellerinin altında olmasına rağmen bizim kadar hazırlıkları yoktur. En genç partilerden birisi olarak kendi 115 maddelik anayasa hazırlığımızı tamamlamış durumdayız. İktidar anayasayı çalışacak heyeti daha dün kurdu. Siz yıllardır 'yeni anayasa' demiyor musunuz? 'Bu ülkeye anayasa gerekir' demiyor musunuz? Yıllardır ne yaptınız? En genç siyasi partilerden birisi olarak bunu hazırladık. Bütün kamuoyuna ilan ettik. İnanın her konu böyle" dedi.