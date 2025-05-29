Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ali Babacan: DEVA, ülkeyi yönetmeye en hazır partidir

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Babacan: DEVA, ülkeyi yönetmeye en hazır partidir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir. Ama bugün ülkeyi yönetmeye de en hazır partisidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak kentte görev yapan basın mensupları ile bir restoranda bir araya gelen Babacan, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ülkeyi adalet ve dürüst kadrolarla yönetmeye talip olduklarını söyleyen Babacan, "Bu ülkenin kadrolarının mutlaka artık yenilenmesi gerekiyor. Dürüst ve ehil kadroların iş başına gelmesi gerekiyor. DEVA Partisi, ülkenin en genç partilerinden bir tanesidir. Ama bugün ülkeyi yönetmeye de en hazır partisidir. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Çünkü bizim kadar her alanda ülkeyi nasıl yöneteceğine, planını, programını hazırlamış başka bir parti yoktur. Varsa iddiası koysun ortaya. İktidar partisinde de devletin tüm kurumları ellerinin altında olmasına rağmen bizim kadar hazırlıkları yoktur. En genç partilerden birisi olarak kendi 115 maddelik anayasa hazırlığımızı tamamlamış durumdayız. İktidar anayasayı çalışacak heyeti daha dün kurdu. Siz yıllardır 'yeni anayasa' demiyor musunuz? 'Bu ülkeye anayasa gerekir' demiyor musunuz? Yıllardır ne yaptınız? En genç siyasi partilerden birisi olarak bunu hazırladık. Bütün kamuoyuna ilan ettik. İnanın her konu böyle" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Akıncılar'da belediye ekipleri parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor
        Akıncılar'da belediye ekipleri parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor
        Akıncılar'da dart turnuvası düzenlendi
        Akıncılar'da dart turnuvası düzenlendi
        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi
        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi
        Doğa harikası şelaleye 'çöp' gölgesi
        Doğa harikası şelaleye 'çöp' gölgesi
        Sivas'a şehit ateşi düştü
        Sivas'a şehit ateşi düştü