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        Kardeşini öldürüp, kendi oğlu ve diğer kardeşini yaralayan eski muhtar adliyede

        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i (40) tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:35
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        Kardeşini öldürüp, kendi oğlu ve diğer kardeşini yaralayan eski muhtar adliyede
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        SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi’i (40) tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.A. (15) ile diğer kardeşi A.A.’yı da (35) yaralayan eski muhtar C.A. (50) adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A. ile kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada ayrıca C.A. diğer kardeşi A.A.'yı kalçasından, kendi oğlu E.A.’yı da ayağından yaraladı. Yaralı E.A. ile A.A.’nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Olayın ardından gözaltına alınan C.A.’nın Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. C.A. jandarmanın güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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