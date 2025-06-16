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        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan sürece ilişkin, "Türkiye hem Siyonist ve terörist İsrail için hem de başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden birisidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:45
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        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan sürece ilişkin, "Türkiye hem Siyonist ve terörist İsrail için hem de başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden birisidir" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'taki programları kapsamında kentte görev yapan basın mensupları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Sivas Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen programa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve STK temsilcileri katıldı. Programda konuşan Destici, ülke ve dünya gündemine değindi.

        'BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ÇIKAR YOLUMUZ YOKTUR'

        İsrail'in İran'a yönelik saldırısını değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, "Türkiye hem Siyonist ve terörist İsrail için hem de başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden birisidir. Mutlaka Türkiye'yi de bölmek ve parçalamak istiyorlar. Başta savunma sanayi ve nükleer çalışmalar olmak üzere, bütün bunları inkıtaya uğratmak için sırası geldiğinde Türkiye'ye de hamle yapacaklardır. Devletimiz bunu tüm kurumlarıyla bilmektedir ve buna göre tedbir almaktadır. Son yıllarda savunma sanayisinde yapılan çalışmalar ve atılan adımlar bunun en önemli göstergesidir. Son zamanlarda nükleer santrallerle ilgili yapılan çalışmalar, bunlar bütün Türkiye'nin bu gerçeği görerek, buna göre kendini hazırladığının da en büyük delilidir. İçeride biz siyasetçiler olarak birbirimizi eleştirebiliriz ama konu milli güvenlik meselesi olduğunda sağıyla, soluyla bizim birlik olmaktan başka çıkar yolumuz yoktur" dedi.

        Destici, STK temsilcilerinin kentle ilgili taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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