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        Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

        SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek bir aday, kimliğini evde unuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:09
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        Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
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        SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek bir aday, kimliğini evde unuttu. Trafik polisi sınavın başlamasına kısa bir süre önce öğrenciyi sınava yetiştirdi.

        Kentte YKS'nin ilk oturumu TYT heyecanı yaşandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşandı. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınav salonlarına alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sınava girecek olan Muhammed Mustafa Denktaş, fakülte önüne geldiğinde kimliğinin olmadığını fark etti. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi’nde görevli motosikletli polisten yardım istedi. Denktaş, polis tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne götürülerek geçici kimlik belgesi aldı. Tekrar motosikletle fakülteye getirilen Muhammed Mustafa Denktaş, sınava dakikalar kala sınava yetiştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesi kapılar saat 10.00’da kapatıldı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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