        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

        Sivas'ın Kangal ilçesinde rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:58
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Sivas'ın Kangal ilçesinde rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Yukarıhüyük köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        Köydeki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.

        İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

